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Польша осуждает попытки России аннексировать территорию Украины, - Дуда

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Пятница 30 сентября 2022 18:27
Польша осуждает попытки России аннексировать территорию Украины, - Дуда Фото: президент Польши Анджей Дуда (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Польша осуждает попытки России аннексировать территорию Украины и никогда не признает их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Польши Анджея Дуды.

"Сегодняшние отчаянные действия Кремля - это поражение тех, кто наивно верил в компромисс с Россией", - заявил Дуда.

По его словам, Польша будет продолжать поддерживать защитников Украины до тех пор, пока агрессор не будет изгнан.

Напомним, что ЕС осудил аннексию украинских территорий и пригрозил России новыми санкциями.

Ранее Путин подписал договор о так называемом " вступлении в состав РФ новых территорий " - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Президент Владимир Зеленский ранее предупредил Кремль, что проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях и "вхождение их в состав России" сведут на нет дипломатическое урегулирование ситуации.

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