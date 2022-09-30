Польша осуждает попытки России аннексировать территорию Украины, - Дуда
Польша осуждает попытки России аннексировать территорию Украины и никогда не признает их.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Польши Анджея Дуды.
"Сегодняшние отчаянные действия Кремля - это поражение тех, кто наивно верил в компромисс с Россией", - заявил Дуда.
По его словам, Польша будет продолжать поддерживать защитников Украины до тех пор, пока агрессор не будет изгнан.
Напомним, что ЕС осудил аннексию украинских территорий и пригрозил России новыми санкциями.
Ранее Путин подписал договор о так называемом " вступлении в состав РФ новых территорий " - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Президент Владимир Зеленский ранее предупредил Кремль, что проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях и "вхождение их в состав России" сведут на нет дипломатическое урегулирование ситуации.
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