Польща запропонувала віддати заморожені російські активи Україні та країнам ЄС

Під час обговорення концепції щодо зниження цін на енергоносії, Моравецький заявив, що сьогодні Польща перебуває під величезною напругою, яка пов'язана з війною в Україні.

"Треба використовувати ті інструменти, які є в наших руках. Це все одно, що в часи великої фінансової скрути тримати десь у сейфі золоті злитки і не використовувати їх на благо народу", - пояснив Моравецький.

Прем'єр відзначив, що заморожені активи Росії, які становлять близько 350 млрд євро, можна розподілити між Україною, Польщею та країнами ЄС на потреби народів.

"Було також порушено питання щодо необхідності будівництва нового фонду. Я вказав на одне джерело, яке відносно легко отримати: заморожені активи Російської Федерації. Вони становлять близько 350 млрд євро. Сьогодні є можливість отримати ці кошти на користь України, а також на потреби народів ЄС та Польщі", - пояснив Моравецький.