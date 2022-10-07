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Польща запропонувала віддати заморожені російські активи Україні та країнам ЄС

Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час неформального саміту Європейського союзу у Празі, запропонував поділити заморожені активи Росії між Варшавою, Києвом та іншими країнами ЄС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Wiadomości.

Під час обговорення концепції щодо зниження цін на енергоносії, Моравецький заявив, що сьогодні Польща перебуває під величезною напругою, яка пов'язана з війною в Україні.

"Треба використовувати ті інструменти, які є в наших руках. Це все одно, що в часи великої фінансової скрути тримати десь у сейфі золоті злитки і не використовувати їх на благо народу", - пояснив Моравецький.

Прем'єр відзначив, що заморожені активи Росії, які становлять близько 350 млрд євро, можна розподілити між Україною, Польщею та країнами ЄС на потреби народів.

"Було також порушено питання щодо необхідності будівництва нового фонду. Я вказав на одне джерело, яке відносно легко отримати: заморожені активи Російської Федерації. Вони становлять близько 350 млрд євро. Сьогодні є можливість отримати ці кошти на користь України, а також на потреби народів ЄС та Польщі", - пояснив Моравецький.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна заарештувала активи російського олігарха, сума яких сягає 2 млрд гривень.

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