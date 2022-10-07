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Польша предложила отдать замороженные российские активы Украине и странам ЕС

Фото: Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время неформального саммита Европейского союза в Праге предложил поделить замороженные активы России между Варшавой, Киевом и другими странами ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Wiadomości.

Во время обсуждения концепции снижения цен на энергоносители, Моравецкий заявил, что сегодня Польша находится под огромным напряжением, которое связано с войной в Украине.

"Нужно использовать те инструменты, которые есть в наших руках. Это все равно, что во времена больших финансовых затруднений держать где-то в сейфе золотые слитки и не использовать их во благо народа", - объяснил Моравецкий.

Премьер отметил, что замороженные активы России, составляющие около 350 млрд евро, можно распределить между Украиной, Польшей и странами ЕС на нужды народов.

"Был также поднят вопрос о необходимости строительства нового фонда. Я указал на один источник, который относительно легко получить: замороженные активы Российской Федерации. Они составляют около 350 млрд евро. Сегодня есть возможность получить эти средства в пользу Украины, а также на нужды народов ЕС и Польше", - объяснил Моравецкий.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина арестовала активы российского олигарха, сумма которых составляет 2 млрд гривен.

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