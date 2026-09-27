Польща запропонувала розмістити завод Patriot для України на своїй території

Польща запропонувала розмістити на своїй території завод із виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, якщо Україна отримає відповідну ліцензію від США.

Про це заявила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собков'як-Чарнецька, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

За її словами, Варшава вже озвучила відповідну пропозицію. Йдеться про можливість побудувати підприємство не в Україні, а на польській території, яку польська сторона вважає безпечнішою для такого об'єкта.

"Якщо планується будівництво такого заводу в Україні, то ми пропонуємо побудувати його на території Польщі, щоб він знаходився на так званій безпечній території", - сказала Собков'як-Чарнецька.

Водночас польська чиновниця наголосила, що робота Варшави над отриманням можливості створити сервісний центр, а згодом і виробництво ракет Patriot, є окремим процесом. За її словами, навіть рішення США надати Україні ліцензію не означатиме припинення польських зусиль у цьому напрямку.

"Мої співрозмовники у Вашингтоні підтвердили, що навіть якщо таке рішення буде ухвалено щодо України, це не змінить наших зусиль і не скасує згоди для Польщі", - зазначила вона.

Виробництво Patriot в Україні

Ще 23 вересня у США заявляли, що остаточного рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot немає. Представник Держдепартаменту США Ян Бейтсон тоді зазначив, що переговори з цього питання тривають.

Перші сигнали про можливе рішення щодо ліцензії з'явилися після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Нью-Йорку на полях 81-ї Генеральної асамблеї ООН. За інформацією поінформованого джерела РБК-Україна, тоді сторони досягли "певного просування" у питанні виробництва ракет для систем Patriot в Україні.