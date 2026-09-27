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Польша предложила разместить завод Patriot для Украины на своей территории

12:15 27.09.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
Польша предложила разместить завод Patriot для Украины на своей территории фото: системы ПВО Patriot (Getty Images)
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Польша предложила разместить на своей территории завод по производству ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, если Украина получит соответствующую лицензию США.

Об этом заявила заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковьяк-Чернецкая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

По ее словам, Варшава уже озвучила соответствующее предложение. Речь идет о возможности построить предприятие не в Украине, а на польской территории, которую польская сторона считает более безопасной для такого объекта.

"Если планируется строительство такого завода в Украине, то мы предлагаем построить его на территории Польши, чтобы он находился на так называемой безопасной территории", – сказала Собковьяк-Чернецкая.

В то же время польская чиновница подчеркнула, что работа Варшавы над получением возможности создать сервисный центр, а впоследствии и производство ракет Patriot является отдельным процессом. По ее словам, даже решение США предоставить Украине лицензию не будет означать приостановки польских усилий в этом направлении.

"Мои собеседники в Вашингтоне подтвердили, что даже если такое решение будет принято в отношении Украины, это не изменит наших усилий и не отменит согласие Польши", - отметила она.

Производство Patriot в Украине.

Еще 23 сентября в США заявляли, что окончательного решения о предоставлении Украине лицензии на производство ракет Patriot нет. Представитель Госдепартамента США Ян Бейтсон отметил, что переговоры по этому вопросу продолжаются.

Первые сигналы о возможном решении по лицензии появились после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке на полях 81-й Генеральной ассамблеи ООН. По информации информированного источника РБК-Украина, тогда стороны достигли "определенного продвижения" по вопросу производства ракет для систем Patriot в Украине.

Уже 25 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренностей с американской стороной. По его словам, вопрос лицензии он обсуждал во время последней встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Трамп на последней встрече со мной подчеркнул это, есть конкретные договоренности и продвижение", – сказал Зеленский.

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