Польша предложила разместить завод Patriot для Украины на своей территории

Польша предложила разместить на своей территории завод по производству ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, если Украина получит соответствующую лицензию США.

Об этом заявила заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковьяк-Чернецкая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

По ее словам, Варшава уже озвучила соответствующее предложение. Речь идет о возможности построить предприятие не в Украине, а на польской территории, которую польская сторона считает более безопасной для такого объекта.

"Если планируется строительство такого завода в Украине, то мы предлагаем построить его на территории Польши, чтобы он находился на так называемой безопасной территории", – сказала Собковьяк-Чернецкая.

В то же время польская чиновница подчеркнула, что работа Варшавы над получением возможности создать сервисный центр, а впоследствии и производство ракет Patriot является отдельным процессом. По ее словам, даже решение США предоставить Украине лицензию не будет означать приостановки польских усилий в этом направлении.

"Мои собеседники в Вашингтоне подтвердили, что даже если такое решение будет принято в отношении Украины, это не изменит наших усилий и не отменит согласие Польши", - отметила она.

Производство Patriot в Украине.

Еще 23 сентября в США заявляли, что окончательного решения о предоставлении Украине лицензии на производство ракет Patriot нет. Представитель Госдепартамента США Ян Бейтсон отметил, что переговоры по этому вопросу продолжаются.

Первые сигналы о возможном решении по лицензии появились после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке на полях 81-й Генеральной ассамблеи ООН. По информации информированного источника РБК-Украина, тогда стороны достигли "определенного продвижения" по вопросу производства ракет для систем Patriot в Украине.