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Польща заперечила звинувачення Білорусі щодо порушення гелікоптером повітряного кордону

Фото: Польща заперечує звинувачення Білорусі щодо порушення вертольотом повітряного кордону (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Варшаві заперечили звинувачення білоруських прикордонників щодо порушення польським військовим гелікоптером повітряного простору Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський прокоментував звинувачення Республіки Білорусь в порушенні їхнього повітряного простору польським вертольотом Мі-24.

"Це брехня і провокації білоруської сторони. Такого порушення точно не було, це видно з рапортів пілота і записів радіолокаційної системи", - заявив Горишевський.

Реакція 

Заступник міністра закордонних справ 

Білорусь звинуватила Польщу в порушенні повітряного кордону

1 вересня в Білорусі заявили, що польський військовий вертоліт Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі, а потім повернувся назад.

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