Польща заперечила звинувачення Білорусі щодо порушення гелікоптером повітряного кордону

У Варшаві заперечили звинувачення білоруських прикордонників щодо порушення польським військовим гелікоптером повітряного простору Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.
Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський прокоментував звинувачення Республіки Білорусь в порушенні їхнього повітряного простору польським вертольотом Мі-24.
"Це брехня і провокації білоруської сторони. Такого порушення точно не було, це видно з рапортів пілота і записів радіолокаційної системи", - заявив Горишевський.
Реакція
Заступник міністра закордонних справ
Білорусь звинуватила Польщу в порушенні повітряного кордону
1 вересня в Білорусі заявили, що польський військовий вертоліт Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі, а потім повернувся назад.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.