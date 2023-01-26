ЄС знайшов спосіб використати заморожені активи Росії для відновлення України, - Bloomberg

Євросоюз знайшов спосіб використати заморожені російські активи для відновлення України. Країни-члени ЄС були проінформовані про те, що блок має юридичні повноваження тимчасово задіяти щонайменше 36,8 млрд доларів активів російського центрального банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними джерел видання, юридична служба Ради ЄС повідомила дипломатам, що такий план є юридично здійсненним за умови, що активи не будуть експропрійовані та будуть виконані певні умови. Ці умови включають дату закінчення терміну дії, акцент на ліквідних активах та ясність щодо того, що основна сума боргу та відсотки буде повернуто Росії у певний момент.

ЄС вивчає варіанти використання заморожених російських активів після вторгнення Москви до України, але ця пропозиція є спірною, а обговорення перебувають на дуже попередній стадії.

Чиновники ЄС та деякі держави-члени стурбовані юридичним обґрунтуванням такого кроку та прецедентом, який може бути створений, особливо щодо використання заморожених активів російського Центробанку.

Як перший крок ЄС розглядає можливість об'єднання активів на рівні Євросоюзу або на міжнародному рівні з метою отримання прибутку, який може бути використаний для фінансування відновлення України - завдання, яке, за оцінками Світового банку, може коштувати не менше 350 млрд доларів.

За словами людей, знайомих з ходом обговорення, хоча деякі юристи ЄС бачать можливість просування вперед, виконавча влада блоку насторожено ставиться до юридичної обґрунтованості використання заморожених активів, а також до загальної складності цієї роботи. Чиновники також вважають, що будь-який план має бути реалізований у співпраці з Великою сімкою.

Виконавчий орган ЄС також попередив, що буде важко ухвалити рішення, доки не з'явиться більше ясності щодо обсягу активів, які можуть бути використані, і що першим кроком буде їхнє виявлення.