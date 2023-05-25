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У ЄС планують використати заморожені 200 млрд євро Росії для допомоги Україні

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Брюссель, Четвер 25 травня 2023 15:45
У ЄС планують використати заморожені 200 млрд євро Росії для допомоги Україні Фото: ЄС націлився на заморожені російські активи (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз заблокував понад 200 млрд євро активів російського центрального банку з того часу, як Москва вторглася в Україну. Дискусії про те, як використовувати ці кошти, продовжуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю офіційного представника Єврокомісії Крістіана Віганда агентству Bloomberg.

Країни ЄС повідомили нові дані про заблоковані активи після 10-го пакету санкцій, які змусили банки розголошувати інформацію про розмір цих активів.

"ЄС зобов'язується забезпечити, щоб Росія заплатила за шкоду, заподіяну Україні", - заявив Віганд, який підтвердив цифри. За його словами, ЄС "вивчає способи використання для цієї мети російських заморожених та знерухомлених активів".

ЄС також заморозив 24,1 млрд євро у російських приватних активах фізичних та юридичних осіб, які перебувають під санкціями, з моменту вторгнення в Україну. Він наклав санкції на майже 1500 осіб, обмежив експорт сотень товарів та технологій та націлився на багато з ключових джерел доходів Москви.

Зобов'язання зі звітності

За словами Віганда, Єврокомісія тісно співпрацює зі Швецією, яка головує в ЄС по черзі, щоб "просунути вперед обговорення" варіантів використання заморожених активів центрального банку, що пропонуються.

ЄС також продовжує обговорення цього питання з міжнародними союзниками, "щоб забезпечити необхідну координацію на міжнародному рівні", але "ці обговорення складні як з юридичного, так і з технічного погляду", сказав він. Очікується, що лідери ЄС обговорять це на наступній зустрічі в червні.

Зобов'язання щодо звітності про активи центральних банків діють у ЄС з 12 травня, що дає блоку більше ясності щодо того, що заморожено.

Окремо ЄС розглядає повноваження щодо арешту приватних активів росіян, які перебувають під санкціями, у разі вчинення кримінального злочину, розширивши список злочинів, таких як відмивання грошей та корупція, включивши до нього ухилення від санкцій ЄС.

ЄС та його союзники неодноразово заявляли, що Росія має заплатити за збитки, які вона завдала Україні. Цей принцип нещодавно підтверджено на саміті "Великої сімки" в Японії.

Держави-члени вивчають способи використання деяких активів, щоб зробити свій внесок у майбутнє відновлення України. Один із варіантів, що обговорюються, - інвестувати активи центрального банку та інші російські державні активи, а виручені кошти використовувати для України.

Раніше Financial Times повідомило, що Євросоюз обговорює передачу Україні доходів, отриманих від заморожених російських грошей. Йдеться про понад 700 млн євро, які розрахунковий центр Euroclear отримав у вигляді відсотків на заморожені активи.

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