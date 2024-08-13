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Польща закупить у США майже сотню гелікоптерів Apache

Фото: Польща підписала контракт зі США на закупівлю гелікоптерів Apache (x.com/MON_GOV_PL)
Автор: Тетяна Степанова

Польща підписала контракт зі Сполученими Штатами Америки на закупівлю 96 сучасних гелікоптерів Apache.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Міністерства оборони Польщі.

Віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підписав контракт з американським урядом на постачання 96 ударних гелікоптерів AH-64E Apache разом із пакетом матеріально-технічного та навчального забезпечення, а також боєприпасів і запасних частин.

Загальна вартість укладеного контракту становить 10 млрд доларів.

Угоду підписали в аеропорту Латково в Іновроцлаві, де, зокрема, розташована база гелікоптерів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Польща підписала контракт з та на виробництво 48 пускових установок M903, що входять до складу систем ППО Patriot, вартістю 1,23 млрд доларів.

Також Польща уклала угоду з США на закупівлю ракет. Сума контракту становить 850 млн доларів.

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