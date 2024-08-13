Польща закупить у США майже сотню гелікоптерів Apache

Віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підписав контракт з американським урядом на постачання 96 ударних гелікоптерів AH-64E Apache разом із пакетом матеріально-технічного та навчального забезпечення, а також боєприпасів і запасних частин.

Загальна вартість укладеного контракту становить 10 млрд доларів.

Угоду підписали в аеропорту Латково в Іновроцлаві, де, зокрема, розташована база гелікоптерів.