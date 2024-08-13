Польша закупит у США почти сотню вертолетов Apache

Вицепремьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш подписал контракт с американским правительством на поставку 96 ударных вертолетов AH-64E Apache вместе с пакетом материально-технического и учебного обеспечения, а также боеприпасов и запасных частей.

Общая стоимость заключенного контракта составляет 10 млрд долларов.

Соглашение подписали в аэропорту Латково в Иновроцлаве, где, в частности, расположена база вертолетов.