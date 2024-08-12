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Польща підписала контракт на виробництво 48 пускових установок Patriot на своїй території

Польща, Понеділок 12 серпня 2024 15:11
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Польща підписала контракт на виробництво 48 пускових установок Patriot на своїй території Фото: Польща вироблятиме пускові установки Patriot на своїй території (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Польща підписала контракт з та на виробництво 48 пускових установок M903, що входять до складу систем ППО Patriot, вартістю 1,23 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ці пускові установки... будуть вироблятися у Польщі", - заявив міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш під час візиту до Сохачова в центральній Польщі.

Контракт підписано між Raytheon Polska та польською компанією PGZ Huta Stalowa Wola. (Системи Patriot виготовляє американська компанія Raytheon).

"Коли справа стосується протиповітряної оборони, Польща ніколи не була такою просунутою, як сьогодні", - заявив посол США Марк Бжезінський на заході на авіабазі на захід від Варшави.

Вторгнення Росії в Україну в 2022 році зробило оборону головним пріоритетом для країн східного флангу НАТО, і Польща цього року збільшила витрати приблизно до 4% від ВВП, прагнучи зміцнити свої збройні сили.

Президент Польщі Анджей Дуда запропонував країнам-членам НАТО збільшити витрати на оборону з 2 до 3% ВВП.

Польща закуповує системи озброєння у різних країнах. Польща проводить масштабну програму модернізації збройних сил, включаючи закупівлю американського оборонного обладнання, такого як літаки F-35, ракетні системи Patriot та основні бойові танки Abrams.

У липні Сполучені Штати надали Польщі кредит на суму 2 млрд доларів у рамках програми іноземного військового фінансування.

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