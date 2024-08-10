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Польща закупить у США ракети на 850 млн доларів

Варшава, Субота 10 серпня 2024 12:07
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Польща закупить у США ракети на 850 млн доларів Фото: Польща закупить сотні американських ракет (x.com/AgencjaUzbr)
Автор: Наталія Юрченко

Польща уклала угоду з США на закупівлю ракет. Сума контракту становить 850 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Польське агентство з озброєння заявило, що Варшава підписала контракт з урядом США на загальну суму приблизно 850 млн доларів на постачання кількох сотень ракет AIM-120C AMRAAM. Це ракети класу "повітря-повітря". Точно кількість ракет, які замовила Польща, не зазначається.

Постачання будуть здійснюватися з 2029 до 2033 року. Ракетами будуть оснащені літаки, які є на озброєнні польської армії.

За даними польських ЗМІ, наступного тижня Варшава та Вашингтон підпишуть угоду про закупівлю 96 бойових вертольотів Apache. Сума контракту може становити понад 9 млрд доларів.

Очікується, що Apache замінять застарілий вертолітний парк Польщі радянських часів.

Нагадаємо, одна з європейських країн замовила у оборонної компанії Rheinmetall снаряди для систем ППО Skynex на сотні мільйонів євро.

Також зазначалося, що концерн Rheinmetall побудує в Україні заводу з виробництва артилерійських снарядів.

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Сполучені Штати Америки Польща Ракети
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