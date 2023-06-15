Польща закупить два десятки мінних загороджувачів Baobab-K

Повідомляється, що контракт підписано з компанією Huta Stalowa Wola SA. Перші 24 системи будуть поставлені армії Польщі в коротші терміни, ніж передбачено контрактом. Загальна вартість замовлення складає близько 124 млн доларів. Постачання першої партії Baobab-K має завершитися до 2028 року.

Baobab-K побудований на повнопривідному шасі Jelcz із колісною формулою 8х8. Машина оснащена 6 пусковими установками з 20 напрямними. Завдяки цьому за короткий час можна встановити до 600 протитанкових мін. При цьому швидкість руху при укладанні складає 5-25 км/год.

В автоматичному режимі борткомп'ютер розраховує швидкість руху, кут роботи пускової установки та частоту запуску мін.

Польща активно модернізує збройні сили

Польща останніми роками активно модернізує власну армію та закуповує сучасне озброєння. Так, у січні 2023 року Польща підписала контракт на 1,4 млрд доларів із США про постачання 114 танків M1A1 Abrams. Також Варшава закупить у Південної Кореї танки та САУ.

Також Міноборони Польщі планує запустити програму для закупівлі підводних човнів. Однією з головних показників буде здатність запускати крилаті ракети.

Крім того, країна отримає велику партію установок HIMARS. У лютому 2023 року США схвалили їх продаж Польщі. Перед цим Польща подала запит на купівлю 18 пускових установок M142 HIMARS, 468 комплектів ракет до них та 45 армійських тактичних ракетних систем M57 ATACMS.