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Польша закупит два десятка минных заградителей Baobab-K

Фото: Польша получит на вооружение 24 минных заградителя Baobab-K (flickr.com/ministerstwoobronynarodowej)
Автор: Константин Широкун

Польская армия получит 24 колесных минных заградителя Baobab-K собственного производства на шасси Jelcz.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Польши.

Сообщается, что контракт подписан с компанией Huta Stalowa Wola SA. Первые 24 системы будут поставлены армии Польши в более короткие сроки, чем предусмотрено контрактом. Общая стоимость заказа составляет около 124 млн долларов. Поставка первой партии Baobab-K должна завершиться до 2028 года.

Baobab-K построен на полноприводном шасси Jelcz с колесной формулой 8х8. Машина оснащена 6 пусковыми установками с 20 направляющими. Благодаря этому в короткое время можно установить до 600 противотанковых мин. При этом скорость движения при укладке составляет 5-25 км/ч.

В автоматическом режиме борткомпьютер рассчитывает скорость движения, угол работы пусковой установки и частоту запуска мин.

Польша активно модернизирует вооруженные силы

Польша в последние годы активно модернизирует собственную армию и закупает современное вооружение. Так, в январе 2023 года Польша подписала контракт на 1,4 млрд долларов с США о поставке 114 танков M1A1 Abrams. Также Варшава закупит у Южной Кореи танки и САУ.

Также Минобороны Польши планирует запустить программу для закупки подводных лодок. Одной из их главных характеристик будет способность запускать крылатые ракеты.

Кроме того, в страна получит большую партию установок HIMARS. В феврале 2023 года США одобрили их продажу Польше. Перед этим Польша подала запрос на покупку 18 пусковых установок M142 HIMARS, 468 комплектов ракет к ним, а также 45 армейских тактических ракетных систем M57 ATACMS.

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Польша