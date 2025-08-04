Польща закривається від нелегалів: продовжить контроль на кордоні з Литвою і Німеччиною

За словами міністра внутрішніх справ країни Марчіна Кервінського, Польща поінформувала Німеччину та Литву щодо свого рішення.

"Наші європейські партнери повністю розуміють це, оскільки ці рішення мають на меті закрити міграційний шлях, який тепер знову відкрився через Литву та Латвію", - повідомив він.

Кервінський додав, що заходи контролю діятимуть до 4 жовтня.

"У вересні ми ухвалимо рішення про подальші кроки в цьому напрямку на основі даних Прикордонної служби, військових і поліції", - сказав він.

Нагадаємо

Польща запровадить тимчасовий прикордонний контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою з 7 липня. Це рішення є відповіддю на загрози, пов'язані з нелегальною міграцією, і прийнято незалежно від реакції інших країн. Прем'єр-міністр Дональд Туск на засіданні уряду заявив, що "рішення тимчасово відновити прикордонний контроль з Литвою та Німеччиною є безповоротним - незалежно від емоцій, які панують у столицях інших країн".