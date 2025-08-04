Польша закрывается от нелегалов: продолжит контроль на границе с Литвой и Германией

По словам министра внутренних дел страны Марчина Кервинского, Польша проинформировала Германию и Литву о своем решении.

"Наши европейские партнеры полностью понимают это, поскольку эти решения имеют целью закрыть миграционный путь, который теперь снова открылся через Литву и Латвию", - сообщил он.

Кервинский добавил, что меры контроля будут действовать до 4 октября.

"В сентябре мы примем решение о дальнейших шагах в этом направлении на основе данных Пограничной службы, военных и полиции", - сказал он.

Напомним

Польша введет временный пограничный контроль на границах с Германией и Литвой с 7 июля. Это решение является ответом на угрозы, связанные с нелегальной миграцией, и принято независимо от реакции других стран. Премьер-министр Дональд Туск на заседании правительства заявил, что "решение временно восстановить пограничный контроль с Литвой и Германией является бесповоротным - независимо от эмоций, которые царят в столицах других стран".