Польща планує ускладнити отримання громадянства: тепер чекати 10 років
У Польщі права партія PiS подала до Сейму законопроєкт, який передбачає посилення правил отримання польського паспорта для іноземців. Усе - через "міграційні загрози".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на the warsaw.
Що зміниться
Іноземцям пропонують надавати громадянство лише після десяти років легального проживання в Польщі - замість нинішніх трьох.
Про це 6 травня повідомив голова парламентського клубу "Права і справедливості" (PiS), екс-міністр оборони Маріуш Блащак.
"Мігранти, які легально перебувають тут і скоюють злочини, теж мають бути депортовані з Польщі", - заявив він на пресконференції в Любліні.
Причина - "злочинність серед іноземців"
Депутат від PiS Міхал Москаль пояснив ініціативу зростанням злочинів серед іноземців. За його словами, у Любліні їхня кількість зросла на 81% - із 260 у 2023 до 470 у 2024 році.
Москаль зазначив, що частину з цих злочинів скоїли українці.
Що кажуть дані
За офіційною статистикою поліції, у 2024 році в Любліні та області було зареєстровано понад 9 тисяч злочинів. Іноземці скоїли лише 5% із них.
До того ж, з 219 випадків, які зараховують мігрантам, за 1 людину припадає понад 200 злочинів - її підозрюють у серії зломів банківських рахунків.
Блащак заявив, що PiS наполягатиме на терміновому розгляді законопроєкту вже на найближчому засіданні Сейму. Він також вважає, що десятирічний термін необхідний для повноцінної інтеграції іноземців у польське суспільство.
Нагадаємо, починаючи з 2026 року Франція запроваджує жорсткіші умови для отримання громадянства. Іноземцям доведеться складати іспит з мови на рівень B2, проходити громадянський тест, підтверджувати інтеграцію в суспільство та мати "зразкову поведінку". Особи з судимостями чи без легального статусу автоматично отримуватимуть відмову.
Також ми розповідали, що іноземці та особи без громадянства можуть набути українське громадянство за територіальним походженням, якщо мають родичів, які були громадянами або постійно проживали в Україні.
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