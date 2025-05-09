Польща планує ускладнити отримання громадянства: тепер чекати 10 років

У Польщі права партія PiS подала до Сейму законопроєкт, який передбачає посилення правил отримання польського паспорта для іноземців. Усе - через "міграційні загрози".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на the warsaw .

Що зміниться

Іноземцям пропонують надавати громадянство лише після десяти років легального проживання в Польщі - замість нинішніх трьох.

Про це 6 травня повідомив голова парламентського клубу "Права і справедливості" (PiS), екс-міністр оборони Маріуш Блащак.

"Мігранти, які легально перебувають тут і скоюють злочини, теж мають бути депортовані з Польщі", - заявив він на пресконференції в Любліні.

Причина - "злочинність серед іноземців"

Депутат від PiS Міхал Москаль пояснив ініціативу зростанням злочинів серед іноземців. За його словами, у Любліні їхня кількість зросла на 81% - із 260 у 2023 до 470 у 2024 році.

Москаль зазначив, що частину з цих злочинів скоїли українці.

Що кажуть дані

За офіційною статистикою поліції, у 2024 році в Любліні та області було зареєстровано понад 9 тисяч злочинів. Іноземці скоїли лише 5% із них.

До того ж, з 219 випадків, які зараховують мігрантам, за 1 людину припадає понад 200 злочинів - її підозрюють у серії зломів банківських рахунків.

Блащак заявив, що PiS наполягатиме на терміновому розгляді законопроєкту вже на найближчому засіданні Сейму. Він також вважає, що десятирічний термін необхідний для повноцінної інтеграції іноземців у польське суспільство.