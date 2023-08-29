Скільки ще діятиме програма безкоштовного житла для українців у Польщі: дата

Втікачі від війни в Україні продовжують обирати Польщу як країну прихистку. Багатьох цікавить, скільки часу ще буде можливість безкоштовного проживання.

Днями уряд Польщі продовжив програму компенсації "40+" за розміщення українських біженців принаймні до 4 березня 2024 року, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Програма "40+" передбачає компенсацію власникам чи орендарям житла, які поселили біженців із України. За день проживання та базового харчування держава повертає 40 злотих (9 євро). За місяць проживання жінки з двома дітьми власник житла отримує 3600 злотих (805 євро). Українці можуть отримати безкоштовне розміщення у родині поляків чи готелі (гуртожитку) за такою програмою до 120 днів. Вразливі категорії мають право на безкоштовне житло без обмеження в часі.

22 серпня 2023 року міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський підписав постанову про зміну зразка заяви про призначення грошової компенсації "40+" за надання житла біженцям. У документі зазначено, що право на отримання компенсації продовжено до 4 березня 2024 року.

За правилами, кошти виплачуються власникам житла постфактум та після перевірки умов проживання біженців. Власник житла не має права брати з них жодних додаткових оплат.

До слова, на компенсацію за програмою "40+" мають право українці, які мають роботу в Польщі та орендують житло, якщо надають його біженцям.

Розмістити новоприбулих українців безкоштовно поляки пропонують у групах в соцмережах. Також пропозиції проживання за програмою "40+" у готелях в Польщі публікують на українських сайтах безкоштовних оголошень.

Нагадаємо, ми розповідали, що у Польщі назвали ще одну причину повернення українців додому.

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