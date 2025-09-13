Аеропорт Любліна закрито на час повітряних операцій Польщі та НАТО

"Через дії військово-повітряних сил аеропорт у Любліні та контрольована зона навколо аеропорту були закриті для авіасполучення. Ми будемо інформувати вас про розвиток ситуації", - йдеться в публікації агентства.

Тим часом видання Onet теж пише, що приблизно з 16:00 за місцевим часом, повітряні судна не можуть здійснювати посадку і злітати з аеропорту Любліна.

Також якщо глянути на карту Flightradar, то на сході Польщі, ближче до кордону з Україною, не спостерігається жодного літака.