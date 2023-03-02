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Польща закликала призупинити членство Росії в МАГАТЕ

Фото: міністр клімату та довкілля Польщі Анна Москва (pgi gov pl)
Автор: Дмитро Браславський

Членство Росії в Міжнародному агентстві з атомної енергії треба призупинити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра клімату та довкілля Польщі Анни Москви, яку приводить The Guardian.

"Якщо ми хочемо розвивати атомну енергетику, нам потрібно призупинити членство Росії у МАГАТЕ", - йдеться у заяві.

Міністр зазначила, що Європі потрібно припинити будь-яку ядерну співпрацю з Росією.

"І я вірю, що Європі це вдасться зробити. Наступний пакет ядерних санкцій - це наш майбутній виклик, з яким ми маємо зіткнутися, хоч би як складно це було", - додала міністр.

Вона сказала, що окупація Росією Запорізької атомної електростанції на півдні України є дуже великою небезпекою для економіки, суспільства та безпеки Польщі.

Нагадаємо, що Польща скоротить імпорт нафти з Росії практично до нуля у лютому-березні, оскільки Варшава продовжує знижувати свою залежність від Росії через війну проти України.

Європейська комісія разом із Польщею запускає ініціативу щодо спільного збору доказів про примусову депортацію Росією українських дітей та їх пошуку.

Польща запропонувала Україні надати лікування та реабілітацію 2500 пораненим українським військовослужбовцям.

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