Польща закликала ЄС запровадити нові санкції проти Білорусі: подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника уряду Польщі Пьотра Мюллера, яку приводить GazetaPrawna.

"Ці показові процеси останнього часу і чергові вироки різним людям показують тільки те, що щодо Білорусі потрібно, на жаль, робити далекосяжні дії, якщо говорити про міжнародні санкції", - сказав Мюллер.

За його словами, Польща звернулася до Європейської ради, щоб санкції, які діють зараз щодо Росії, розширити також і на Білорусь.

"Ми тут говоримо про економічні санкції. Ми вважаємо, що Білорусь має бути охоплена аналогічними санкціями. Також прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький по європейських каналах закликав, щоб у списки санкцій були внесені всі особи, які беруть участь у показових процесах на території Білорусі - прокурори, судді та інші", - додав речник уряду Польщі.