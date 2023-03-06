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Польша призвала ЕС ввести новые санкции против Беларуси: подробности

Фото: представитель правительства Польши Петр Мюллер (facebook com forumut)
Автор: Дмитрий Браславский

Польша считает необходимым ввести новые санкции в отношении белорусских властей. Поводом стал заочный приговор экс-кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера правительства Польши Петра Мюллера, которое приводит GazetaPrawna.

"Эти показательные процессы последнего времени и очередные приговоры разным людям показывают только то, что в отношении Беларуси нужно, к сожалению, предпринимать далеко идущие действия, если говорить о международных санкциях", - сказал Мюллер.

По его словам, Польша обратилась в Европейский совет, чтобы действующие сейчас санкции в отношении России расширить также и на Беларусь.

"Мы здесь говорим об экономических санкциях. Мы считаем, что Беларусь должна быть охвачена аналогичными санкциями. Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по европейским каналам призвал, чтобы в списки санкций были внесены все лица, участвующие в показательных процессах на территории Беларуси - прокуроры, судьи и другие", - добавил представитель правительства Польши.

Напомним, что сегодня суд в Минске заочно осудил экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую. Ей назначили 15 лет за решеткой.

Светлана Тихановская в 2020 году участвовала в президентских выборах в Беларуси после того, как ее муж не допустил ЦИК. Позже Сергея Тихановского задержали и бросили в тюрьму.

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