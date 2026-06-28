Польша заберет за долги здание генконсульства РФ в Гданьске

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Fakt .

Здание было последним консульством РФ, работавшим в Польше и оно закрылось в декабре 2025 года. В апреле там отключили электроэнергию и отопление из-за долгов в размере 5,5 млн злотых; по процентам МИД РФ задолжал еще 3 млн злотых.

Здание генерального консульства РФ в Гданьске функционировало с 1951 года. Россия утверждает, что недвижимость является ее собственностью, тогда как польские власти утверждают, что она принадлежит государственной казне.

"Согласно имеющейся в распоряжении Генеральной прокуратуры Республики Польша информации, Российская Федерация не покинула здание, бывшее консульство по адресу улица Баторего, 15 в Гданьске", - сообщил изданию советник генеральной прокуратуры Войцех Муравский.

Теперь польские чиновники проводят соответствующие мероприятия и подали иск об освобождении помещения.

Решение об отзыве согласия на деятельность миссии было объявлено министром иностранных дел Радославом Сикорским в ноябре 2025 года. Это был ответ правительства на диверсионную деятельность, направленную против польской железнодорожной инфраструктуры.