Польша заберет за долги здание генконсульства РФ в Гданьске
Польша требует национализировать здание бывшего генерального консульства России в Гданьске. Соответствующий иск уже подала генпрокуратура страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Fakt.
Здание было последним консульством РФ, работавшим в Польше и оно закрылось в декабре 2025 года. В апреле там отключили электроэнергию и отопление из-за долгов в размере 5,5 млн злотых; по процентам МИД РФ задолжал еще 3 млн злотых.
Здание генерального консульства РФ в Гданьске функционировало с 1951 года. Россия утверждает, что недвижимость является ее собственностью, тогда как польские власти утверждают, что она принадлежит государственной казне.
"Согласно имеющейся в распоряжении Генеральной прокуратуры Республики Польша информации, Российская Федерация не покинула здание, бывшее консульство по адресу улица Баторего, 15 в Гданьске", - сообщил изданию советник генеральной прокуратуры Войцех Муравский.
Теперь польские чиновники проводят соответствующие мероприятия и подали иск об освобождении помещения.
Решение об отзыве согласия на деятельность миссии было объявлено министром иностранных дел Радославом Сикорским в ноябре 2025 года. Это был ответ правительства на диверсионную деятельность, направленную против польской железнодорожной инфраструктуры.
Контекст новости
В Польше предполагается, что Кремль готов к провокациям против этой республики и стран НАТО. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что не исключает таких действий и считает, что Путин такими провокациями может проверить действия пятой статьи НАТО.
Причем, несколькими днями ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский также сказал, что Москва готовит инсценированную провокацию "под фальшивым флагом" для оправдания дальнейшей эскалации.