Польща вводить буферну зону на кордоні з Білоруссю, - Туск

Уряд Польщі вирішив запровадити буферну зону на кордоні з Білоруссю на тлі спроб мігрантів нелегально потрапити до країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP .

Прем'єр розповів про підсумки виїзного засідання уряду Польщі, яке пройшло у місті Білосток (знаходиться за 50 кілометрів від кордону з Білоруссю).

"Ми ухвалили резолюцію, практичним наслідком якої є указ Міністерства внутрішніх справ та адміністрації про створення буферної зони на кордоні з Білоруссю", - зазначив Туск.

За його словами, таким чином влада Польщі хоче ускладнити потрапляння в країну нелегальних мігрантів з Білорусі та забезпечити хороші умови служби для прикордонників та військових.

"Йдеться про кілька десятків кілометрів, 200 метрів углиб. У заповідниках є місця, де ця зона йтиме вглиб на два кілометри, але це не довгі ділянки. Це пов'язано з присутністю контрабандистів, які діють здебільшого в лісових масивах, в 1-2 кілометрах від кордону. У цих місцях зона буде ширшою", - уточнив чиновник.

За його словами, влада Польщі має використовувати всі методи, щоб не дати мігрантам, яких відправляє влада Росії та Білорусі, нелегально перетинати кордон.

"Тут ми не відступимо", - наголосив Туск.