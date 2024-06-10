Польша вводит буферную зону на границе с Беларусью, - Туск

Правительство Польши решило ввести буферную зону на границе с Беларусью на фоне попыток мигрантов нелегально попасть в страну.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

Премьер рассказал об итогах выездного заседания правительства Польши, которое прошло в городе Белосток (находится в 50 километрах от границы с Беларусью).

"Мы приняли резолюцию, практическим следствием которой является указ Министерства внутренних дел и администрации о создании буферной зоны на границе с Беларусью", - отметил Туск.

По его словам, таким образом власти Польши хотят усложнить попадание в страну нелегальных мигрантов из Беларуси и обеспечить хорошие условия службы для пограничников и военных.

"Речь идет о нескольких десятках километров, 200 метров вглубь. В заповедниках есть места, где эта зона будет уходить вглубь на два километра, но это не длинные участки. Это связано с присутствием контрабандистов, которые действуют в основном в лесных массивах, в 1-2 километрах от границы. В этих местах зона будет шире", - уточнил чиновник.

По его словам, власти Польши должны использовать все методы, чтобы не дать мигрантам, которых отправляют власти России и Беларуси, нелегально пересекать границу.

"Здесь мы не отступим", - подчеркнул Туск.