Польща ввела візові обмеження проти громадян Білорусі: що стало причиною

Польща перестала видавати білорусам візи в рамках програми "Poland. Business Harbour". В уряді припустили, що це тимчасовий крок.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " Дзеркало ".

Польське МЗС зазначає, що рішення про призупинення участі Міністерства закордонних справ Польщі в програмі "Poland. Business Harbour" ухвалив міністр Радослав Сікорський.

Дипломатичне відомство заявило, що програму не буде відновлено "доти, доки не буде ухвалено рішення щодо забезпечення належної перевірки компаній та іноземців, які є її бенефіціарами".

Що ще говорять у Польщі

За оцінкою Міністерства закордонних справ, програма "Poland. Business Harbour" не виправдала покладених на неї надій.

Серед іншого, у громадському просторі було висловлено заперечення щодо використання віз, виданих у рамках програми, з метою, несумісною з її умовами. МЗС Польщі також повідомляє, що іноземці (зокрема білоруси), які претендують на роботу в IT-секторі в Польщі, як і раніше, можуть подавати заяви на отримання візи на загальних підставах.

Що відомо про програму

Програма "Poland. Business Harbour" спочатку була створена 2020 року для громадян Білорусі - айтішників та їхніх сімей, яким надавала низку пільг.

Через рік її дію було розширено на громадян України, Грузії, Молдови, Вірменії, Росії, Росії та інших країн - загалом їх 44.

Однак переважна більшість володарів IT-віз - все одно білоруси: за оцінкою польських політиків, таких близько 65 тисяч осіб.

Санкції проти Білорусі

Країни Заходу запровадили обмеження проти режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка через масові фальсифікації на останніх президентських виборах, придушення демократії в країні та роль країни в російському вторгненні в Україну.

Сьогодні глави митних служб Литви, Латвії та Естонії домовилися про єдиний контроль під час реалізації санкцій Європейського союзу проти Росії та Білорусі.

Також нещодавно США засудили злочинні дії режиму Олександра Лукашенка у Білорусі. Вашингтон натякнув, що готовий посилити санкції.