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Польща втретє за добу підняла авіацію через атаки РФ на Україну

02:25 20.10.2026 Вт
1 хв
aimg Юлія Маловічко
Фото: винищувач (Gett Images)

Оперативне командування Збройних сил Польщі ввечері 19 жовтня заявило про те, що в країні піднімали авіацію через атаки Росії на західні регіони України. За добу винищувачі піднімали тричі з тієї ж причини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Оперативне командування Збройних сил Польщі" у Х .

"Увага. У зв'язку з завданням Російською Федерацією ударів по об'єктах на заході України із застосуванням засобів повітряного нападу, у повітряному просторі Польщі наразі діють військові літальні апарати", - йдеться у публікації командування.

Варто зазначити, що це вже втретє за добу в Польщі піднімають авіацію через атаки Росії.

Також в армії Польщі зазначили, що наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан підвищеної готовності.

Зазначається, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору. Насамперед у районах, що межують із зонами, що наражаються на загрозу.

Нагадаємо, 19 жовтня в обід РФ змусила Польщу вдруге за день задіяти авіацію . Влада розіслала попередження мешканцям прикордонного регіону.

У понеділок Росія масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України ракетами та дронами.

Пошкодження та знеструмлення зафіксували щонайменше в 11 областях. Ще були вражені склади з медикаментами, залізничні станції, торгові приміщення та житлові будинки

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