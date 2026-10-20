Польща втретє за добу підняла авіацію через атаки РФ на Україну

"Увага. У зв'язку з завданням Російською Федерацією ударів по об'єктах на заході України із застосуванням засобів повітряного нападу, у повітряному просторі Польщі наразі діють військові літальні апарати", - йдеться у публікації командування.

Варто зазначити, що це вже втретє за добу в Польщі піднімають авіацію через атаки Росії.

Також в армії Польщі зазначили, що наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан підвищеної готовності.

Зазначається, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору. Насамперед у районах, що межують із зонами, що наражаються на загрозу.