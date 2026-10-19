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У Польщі вдруге за добу підняли авіацію через атаку РФ по Україні

15:47 19.10.2026 Пн
1 хв
aimg Марія Науменко
У Польщі вдруге за добу підняли авіацію через атаку РФ по Україні Фото: винищувач F-16 (Getty Images)
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Російська атака по Україні 19 жовтня змусила Польщу вдруге за день задіяти авіацію. Влада розіслала попередження жителям прикордонного регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий центр безпеки Польщі (RCB).

У центрі безпеки попередили про російський повітряний напад на територію України та повідомили про дії польських військово-повітряних сил.

"Увага! Російський повітряний напад на території України. Ситуація перебуває під контролем. У повітряному просторі Республіки Польща діють польські військово-повітряні сили. Слідкуйте за подальшими повідомленнями", - йдеться в повідомленні RCB.

Попередження надіслали адресатам у Люблінському воєводстві, яке межує з Україною.

Польща вже піднімала авіацію вранці

Це вже другий випадок за 19 жовтня, коли Польща піднімає авіацію на тлі російських атак по Україні. Попереднього разу відповідні заходи вжили близько 10:00 ранку.

Станом на цей час повідомлення загрози для Польщі немає. Урядовий центр безпеки закликав стежити за подальшими офіційними повідомленнями.

Нагадаємо, 19 жовтня Росія масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України ракетами та дронами.

Пошкодження й знеструмлення зафіксували щонайменше в 11 областях. Також під удар потрапили склади з медикаментами, залізничні станції, торгові приміщення та житлові будинки.

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