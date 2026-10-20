Польша третий раз за сутки подняла авиацию из-за атак РФ на Украину

"Внимание. В связи с нанесением Российской Федерацией ударов по объектам на западе Украины с применением средств воздушного нападения, в воздушном пространстве Польши в настоящее время действуют военные летательные аппараты", - говорится в публикации командования.

Стоит отметить, это уже третий раз за сутки в Польше поднимают авиацию из-за атак России.

Также в армии Польши указали, что наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности.

Отмечается, что данные меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства. Прежде всего в районах, граничащих с зонами, подвергающимися угрозе.