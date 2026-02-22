UA

Польща вночі піднімала стратегічну авіацію через удари РФ по Україні

Ілюстративне фото: винищувачі А-16 (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Польща вночі піднімала в небо стратегічну авіацію через масовану атаку Росіїї по Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних Сил Польщі в Х.

"У зв'язку з активністю авіації дальньої дії Російської Федерації, яка проводить удари по території України, польська та союзна авіація розпочала операції в нашому повітряному просторі", - повідомили в командуванні.

Відомо, що відповідно до чинного порядку оперативний командувач Збройними силами Польщі Раймунд Аййдженча активізував наявні в його розпорядженні сили та засоби.

Були підняті в повітря чергові винищувальні пари і літак дальнього радіолокаційного виявлення, наземні системи ППО, а також радіолокаційна розвідка приведені в стан підвищеної готовності.

Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захисту повітряного простору, особливо в районах, що наближаються до прилеглих територій.

Оперативне командування Збройних сил постійно слідкує за поточною ситуацією, підпорядковані сили і засоби залишаються в стані готовності до негайного реагування.

Як відомо, ворог у ніч на 22 лютого здійснив масований обстріл України. Під удар потрапила і столиця, у Києві загорілася висотка після атаки балістики.

Загалом росіяни запустили по українських містах у ніч на неділю дрони, балістику та крилаті ракети

