"В связи с активностью авиации дальнего действия Российской Федерации, проводящей удары по территории Украины, польская и союзная авиация начала операции в нашем воздушном пространстве", - сообщили в командовании.

Известно, что в сеноответствии с действующим порядком оперативный командующий Вооруженными силами Польши Раймунд Аййдженча активизировал имеющиеся в его распоряжии силы и средства.

Были подняты в воздух дежурные истребительные пары и самолет дальнего радиолокационного обнаружения, наземные системы ПВО, а также радиолокационная разведка приведены в состояние повышенной готовности.

Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства, особенно в районах, ющих к угрожприлегааемым территориям.

Оперативное командование Вооруженных сил постоянно следит за текущей ситуацией, подчиненные силы и средства остаются в состоянии готовности к немедленновму реагированию.