RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Польша ночью поднимала стратегическую авиацию из-за ударов РФ по Украине

Иллюстративное фото: истребители А-16 (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Польша ночью поднимала в небо стратегическую авиацию из-за массированной атаки Россиии по Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщили в Оперативному командовании Вооруженных Сил Польши в Х.

"В связи с активностью авиации дальнего действия Российской Федерации, проводящей удары по территории Украины, польская и союзная авиация начала операции в нашем воздушном пространстве", - сообщили в командовании.

Известно, что в сеноответствии с действующим порядком оперативный командующий Вооруженными силами Польши Раймунд Аййдженча активизировал имеющиеся в его распоряжии силы и средства.

Были подняты в воздух дежурные истребительные пары и самолет дальнего радиолокационного обнаружения, наземные системы ПВО, а также радиолокационная разведка приведены в состояние повышенной готовности.

Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства, особенно в районах, ющих к угрожприлегааемым территориям.

Оперативное командование Вооруженных сил постоянно следит за текущей ситуацией, подчиненные силы и средства остаются в состоянии готовности к немедленновму реагированию.

Как известно, враг в ночь на 22 февраля совершил массированный обстрел Украины. Под удар попала и столица, в Киеве загорелась высотка после атаки баллистики.

В целом россияне запустили по украинским городам в ночь на воскресенье дроны, баллистику и крылатые ракеты

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаВойна в Украине