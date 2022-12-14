Польща визнала РФ державою-спонсором тероризму

Ініціативу у середу, 14 грудня, підтримала більшість депутатів у польському Сеймі, віддавши 231 "за".

На попередній сесії Сейм мав проголосувати за резолюцію про визнання Росії країною, яка підтримує тероризм. Під час вечірніх дебатів представники клубів одностайно висловилися за резолюцію, зміст якої було попередньо узгоджено. Однак у ході обговорення до проекту було внесено поправку від ПіС, що викликало заперечення з боку опозиції. У результаті опозиційні депутати не брали участі у голосуванні, порушивши кворум.

Під час наступного голосування Сейм ухвалив резолюцію з поправкою. Він був схвалений 14 грудня 231 голосом із 234 виборців.

На ухвалення резолюції польським Сеймом відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Польський Сейм визнав РФ державою-спонсором тероризму. Вдячний нашим польським союзникам за це важливе рішення", - написав чиновник у Twitter.

Єрмак також висловив упевненість, що це "стане трендом серед багатьох інших країн".