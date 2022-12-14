RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польша признала РФ государством-спонсором терроризма

Фото: (pl.wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Сейм Польши принял резолюцию о признании Российской Федерации государством - спонсором терроризма, вместе с предложенной партией PiS поправкой относительно Смоленской катастрофы.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio24.

Инициативу в среду, 14 декабря, поддержало большинство депутатов в польском Сейме, отдав 231 "за".

На предыдущей сессии Сейм должен был проголосовать за резолюцию о признании России страной, поддерживающей терроризм. В ходе вечерних дебатов представители клубов единогласно высказались в поддержку резолюции, содержание которой было предварительно согласовано. Однако в ходе обсуждения в проект была внесена поправка от ПиС, вызвавшая возражения со стороны оппозиции. В итоге оппозиционные депутаты не приняли участия в голосовании, нарушив кворум.

При следующем голосовании Сейм принял резолюцию с поправкой. Он был одобрен 14 декабря 231 голосом из 234 избирателей.

На принятие резолюции польским Сеймом отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Польский Сейм признал РФ государством-спонсором терроризма. Благодарен нашим польским союзникам за это важное решение", - написал чиновник в Twitter.

Ермак также выразил уверенность, что это "станет трендом среди многих других стран".

Напомним, в ноябре в Европарламенте согласовали резолюцию о признании России государством-террористом.

Добавим, что недавно парламент Чехии признал режим в России террористическим. Ранее Сенат Польши и парламент Эстонии также признали российский режим террористическим.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПольша