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Польща визнала порушення кордону вертольотами Білорусі. Повідомила НАТО

Фото: Маріуш Блащак, міністр оборони Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Два вертольоти Білорусі сьогодні, 1 серпня, порушили державний кордон Польщі. Вони брали участь у навчаннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Польщі.

"Після подання командирами та начальниками служб висновків з аналізу ситуації було встановлено, що сьогодні, 1 серпня 2023 року, сталося порушення повітряного простору Польщі двома білоруськими гелікоптерами, які проводили навчання поблизу кордону", - зазначають у відомстві.

 

Там уточнили, що перетин кордону стався у районі прикордонного села Біловеж. Гелікоптери летіли на дуже низькій висоті, через що їх не зафіксували радіолокаційні системи.

Міністр оборони Маріуш Блащак закликав збільшити кількість солдатів на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, у тому числі бойові вертольоти.

"НАТО було проінформовано про інцидент", - зазначають у Міноборони.

Також на килим до Міністерства закордонних справ для пояснень викличуть тимчасового повіреного у справах Білорусі.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні жителі польського села Біловеж стверджували, що над їхніми будинками пролітали два бойові літаки Білорусі - Мі-24 та Мі-8.

При цьому влада країни стверджувала, що порушення кордону не сталося, оскільки цього не зафіксували польські радари.

Зазначимо, що нещодавно у Польщі пригрозили закрити кордон з Білоруссю, якщо там помітять провокації приватної військової компанії "Вагнера". Такі ж заходи запровадять Литва та Латвія.

 

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