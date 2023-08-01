Польша признала нарушение границы вертолетами Беларуси. Уведомила НАТО

Два вертолета Беларуси сегодня, 1 августа, нарушили государственную границу Польши. Они участвовали в учениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Польши.
"После представления командирами и начальниками служб выводов по анализу ситуации было установлено, что сегодня, 1 августа 2023 года, произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами, проводившими учения вблизи границы", - отмечают в ведомстве.
Там уточнили, что пересечение границы произошло в районе приграничного села Беловеж. Вертолеты летели на очень низкой высоте, из-за чего их не зафиксировали радиолокационные системы.
Министр обороны Мариуш Блащак призвал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты.
"НАТО было проинформировано об инциденте", - отмечают в Минобороны.
Также на ковер в Министерство иностранных дел для объяснений вызовут временного поверенного в делах Беларуси.
Министерство обороны Беларуси назвало "ложными" сообщения Польши о том, что два вертолета РБ нарушили государственную границу страны.
В ведомстве нафантазировали, что информацию о нарушении границы Польша якобы решила обнародовать "после того, как посоветовалась" со странами Запада.
Напомним, сегодня жители польского села Беловеж утверждали, что над их домами пролетали два боевых самолета Беларуси - Ми-24 и Ми-8.
При этом власти страны утверждали, что нарушения границы не произошло, поскольку этого не зафиксировали польские радары.
Отметим, что недавно в Польше пригрозили закрыть границу с Беларусью, если там заметят провокации частной военной компании "Вагнера". Такие же меры введут Литва и Латвия.
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