Польща витратить 10 млрд злотих на зміцнення кордонів з Білоруссю та Росією

За його словами, Польща планує зміцнити свої північні та східні кордони шляхом створення оборонних ліній, системами спостереження, розвідки і захисту від безпілотників. На це буде виділено 10 млрд крон (близько 2,6 млрд доларів - ред.).

"У найближчі три тижні ми зможемо провести перші випробування елементів "Східного щита" на польських військових полігонах, також цьогоріч ми почнемо будівництво перших елементів на північному і східному кордонах", - зазначив Томчик.

Програму будуть втілювати у співпраці з Литвою, Латвією та Естонією, а також з британськими та американськими силами.

Конфлікт Польщі та Білорусі

Конфлікт між Польщею та Білоруссю загострився через кризу з нелегальними мігрантами, яких Білорусь направляла до польського кордону. Ситуація ускладнилася після початку війни в Україні, оскільки Білорусь активно підтримує Росію.

Польща зміцнює свій кордон та планує будівництво фортифікацій, а також запроваджує перевірки для обмеження доходів Мінська від транзиту.