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Польша потратит 10 млрд злотых на укрепление границ с Беларусью и Россией

Иллюстративное фото: Польша потратит 10 млрд злотых на укрепление границ с Беларусью и Россией (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Польша приступит к строительству первых элементов оборонных укреплений на своих границах с Россией и Беларусью до конца 2024 года. Проект будет реализован в рамках программы "Восточный щит".

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал замминистра обороны Польши Цезарий Томчик во время пресс-конференции, пишет Reuters.

По его словам, Польша планирует укрепить свои северные и восточные границы путем создания оборонных линий, систем наблюдения, разведки и защиты от беспилотников. На это будет выделено 10 млрд крон (около 2,6 млрд долларов – ред.).

"В ближайшие три недели мы сможем провести первые испытания элементов "Восточного щита" на польских военных полигонах, также в этом году мы приступим к строительству первых элементов на северной и восточной границах", - отметил Томчик.

Программу будут осуществлять в сотрудничестве с Литвой, Латвией и Эстонией, а также с британскими и американскими силами.

Конфликт Польши и Беларуси

Конфликт между Польшей и Беларусью обострился из-за кризиса с нелегальными мигрантами, которых Беларусь направляла к польской границе. Ситуация осложнилась после начала войны в Украине, поскольку Беларусь активно поддерживает Россию.

Польша укрепляет свою границу и планирует строительство фортификаций, а также проверяет ограничения доходов Минска от транзита.

Также Балтийские страны и Польша предложили ЕС построить на границе с Россией и Беларусью 700-километровую линию обороны.

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