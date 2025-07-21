Польща випустить посібник на випадок війни і перекладе його українською мовою

Влада Польщі готує посібник для населення про те, як діяти в умовах війни або стихійного лиха. Його планують перекласти українською мовою.

Як передає РБК-Україна , про це в коментарі Reuters заявив заступник директора Департаменту захисту населення та управління кризами Міністерства внутрішніх справ Роберт Клоновскі.

"Війни виграються не на фронті. Приклад України це ясно показує", - зазначив Клоновскі.

Як розповіли в польському МВС, у посібнику, зокрема, буде попередження про те, що під час кризи можуть виникнути перебої з постачанням продуктів харчування, ліків і бензину.

Посібник уже у вересні опублікують польською мовою. Пізніше його перекладуть англійською та українською мовами. Також планується випустити версію для сліпих і дітей.

Міністерство планує доставити друковані примірники всім 14 мільйонам домогосподарств у Польщі.

До слова, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск неодноразово попереджав, що загроза глобальної війни є серйозною і реальною, особливо в контексті війни в Україні та саботажу, дезінформації та кібератак РФ проти Заходу.