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Польша выпустит руководство на случай войны и переведет его на украинский язык

Варшава, Понедельник 21 июля 2025 17:08
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Польша выпустит руководство на случай войны и переведет его на украинский язык Иллюстративное фото: в Польше выпустят руководство на случай войны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Польши готовят пособие для населения о том, как действовать в условиях войны или стихийного бедствия. Его планируют перевести на украинский язык.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии Reuters заявил заместитель директора Департамента защиты населения и управления кризисами Министерства внутренних дел Роберт Клоновски.

"Войны выигрываются не на фронте. Пример Украины это ясно показывает", - отметил Клоновски.

Как рассказали в польском МВД, в руководстве, в частности, будет предупреждение о том, что во время кризиса могут возникнуть перебои с поставками продуктов питания, лекарств и бензина.

Пособие уже в сентябре опубликуют на польском языке. Позже его переведут на английский и украинский языки. Также планируется выпустить версию для слепых и детей.

Министерство планирует доставить печатные экземпляры всем 14 миллионам домохозяйств в Польше.

К слову, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск неоднократно предупреждал, что угроза глобальной войны является серьезной и реальной, особенно в контексте войны в Украине и саботажа, дезинформации и кибератак РФ против Запада.

Удар по польскому заводу

Напомним, 16 июля российские оккупанты ударили своими дронами-камикадзе по заводу польской компании Barlinek в Виннице.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что такая атака является нарушением международного права.

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