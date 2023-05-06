Польща вимагатиме від ЄС санкцій проти імпорту сільгосппродукції Росії

Про це заявив постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садош, пише РБК-Україна з посиланням на PAP .

Як відзначив Садош, неприпустимо дозволяти Росії імпортувати сільськогосподарську продукцію в ЄС під приводом нібито продовольчої безпеки.

"Ми вважаємо, що санкції щодо російської сільськогосподарської продукції повинні бути введені негайно, хоча б через проблеми, пов'язані з імпортом української продукції до ЄС. Наразі Європі не загрожує розрив ланцюга постачання сільськогосподарської продукції. Навіть навпаки. У нас є проблема з надлишками. Ми зараз вирішуємо проблему зі значно збільшеним імпортом сільськогосподарської продукції з України", - заявив представник Варшави при ЄС.