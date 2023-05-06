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Польша потребует от ЕС санкций против импорта сельхозпродукции России

Фото: Польша потребует от ЕС санкций против импорта сельхозпродукции России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Польша потребует от Европейского союза введения санкций против импорта сельхозпродукции России в Европу.

Об этом заявил постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садош, пишет РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Как отметил Садош, недопустимо позволять России импортировать сельскохозяйственную продукцию в ЕС под предлогом якобы продовольственной безопасности.

"Мы считаем, что санкции в отношении российской сельскохозяйственной продукции должны быть введены немедленно, хотя бы из-за проблем, связанных с импортом украинской продукции в ЕС. Сейчас Европе не грозит разрыв цепи поставок сельскохозяйственной продукции. Даже наоборот. У нас есть проблема с излишками. Мы сейчас решаем проблему со значительно увеличенным импортом сельскохозяйственной продукции из Украины", - заявил представитель Варшавы при ЕС.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Politico, Европейская комиссия намерена предложить свой 11-й пакет санкций против России в ближайшие дни.

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