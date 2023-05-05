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Єврокомісія найближчими днями запропонує 11-й пакет санкцій проти Росії, - Politico

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П'ятниця 05 травня 2023 17:05
Єврокомісія найближчими днями запропонує 11-й пакет санкцій проти Росії, - Politico Фото: Єврокомісія (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Європейська комісія має намір запропонувати свій 11-й пакет санкцій проти Росії найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"У ЄС мають намір обговорити це на зустрічі наступного середовища, але поки неясно, чи надійде пропозиція сьогодні, до понеділка чи пізніше", - йдеться у матеріалі.

Поки не зрозуміло, чи збирається Єврокомісія запроваджувати санкції проти третіх країн за недотримання вже запроваджених обмежень.

"Ця ідея була піднята з представниками ЄС минулого тижня, але неясно, чи увійде вона у фактичну пропозицію, бо ця тема дуже делікатна", - пише Politico.

Нагадаємо, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії представлять країнам-членам вже наступного тижня. Не виключено, що сам пакет може бути прийнятий до кінця травня.

Європейський Союз обговорює новий механізм санкцій проти третіх країн, які роблять недостатньо для запобігання ухилення Росії від санкцій. Особливо це стосується тих, які не можуть пояснити стрибки у торгівлі ключовими товарами чи технологіями.

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