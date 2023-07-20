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Польща вимагає продовжити обмеження на імпорт українського зерна. У Кабміні відповіли

Новость на русском →
Четвер 20 липня 2023 15:05
Польща вимагає продовжити обмеження на імпорт українського зерна. У Кабміні відповіли Фото: віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина (GettyImages)
Автор: Тетяна Степанова

У Польщі заявили, що не відкриватимуть кордон з Україною після 15 вересня, якщо ЄС не продовжить обмеження на імпорт українського зерна. У Кабміні розкритикували такі заяви, нагадавши, що світ опинився на порозі глобальної продовольчої кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

"Польські урядовці кажуть, що європейські кордони також будуть закриті для українського зерна. Демократія - це коли уряд діє як виконавча влада, а не як передвиборчий штаб", - написала Стефанішина.

Вона нагадала, що через блокування Росією Чорного моря для українського експорту, світ знову опинився на порозі глобальної продовольчої кризи.

Віцепрем’єр закликала європейських партнерів працювати разом задля забезпечення світової продовольчої безпеки та "економічного виживання" України, що означає безперешкодний український експорт до ЄС.

"Також має бути передбачений механізм компенсації для українських фермерів, які продовжують працювати в полях, попри ризик для життя", - додала Стефанішина.

Що передувало

Нагадаємо, ще на початку травня Єврокомісія ухвалила рішення заборонити імпорт української пшениці до Болгарії, Угорщини, Словаччини, Польщі та Румунії. Це було пов'язано з відповідними вимогами перерахованих країн, оскільки імпорт сильно вплинув на ціни на внутрішніх ринках.

Обмеження мали діяти до 5 червня, але їх продовжили до 15 вересня.

Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою ще у червні заявляв, що Єврокомісія пообіцяла більше не продовжувати обмеження.

Однак вчора повідомлялося, що Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія звернуться до Євросоюзу з проханням продовжити обмеження на імпорт українського продовольства до кінця 2023 року.

А польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що країна не відкриватиме кордон з Україною після 15 вересня, якщо ЄС не продовжить обмеження на імпорт українського зерна.

Варто зауважити, що таке рішення про заклик продовжити обмеження з боку п'яти країн відбувається на тлі виходу Росії з "зернової угоди".

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Кабінет Міністрів України Польща зерновий коридор
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