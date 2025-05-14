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Польща викрила спробу втрутитись у вибори президента з-за кордону: деталі

Середа 14 травня 2025 15:49
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Польща викрила спробу втрутитись у вибори президента з-за кордону: деталі Ілюстративне фото: Польща викрила спробу втрутитись у вибори президента з-за кордону (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Центр аналізу дезінформації (NASK) викрив закордонну змову, метою якої могла б бути спроба втрутитись у майбутні вибори президента Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independet.

Як пише NASK, центр аналізу дезінформації виявив політичну рекламу у Facebook, яка може фінансуватись з-за кордону. Матеріали ж реклами розміщувались саме в Польщі.

"Рекламні акаунти, залучені до кампанії, витратили на політичні матеріали за останні 7 днів більше, ніж будь-який виборчий комітет", - додали в NASK.

Водночас з якої країни могло надійти фінансування наразі не розкривається.

Як нагадує Independet, Польща вже заявляла, що її роль в якості центра допомоги України може зробити країну головною мішенню для російського шпигунства, саботажу і кібератак.

    Вибори президента у Польщі

    Президентські вибори в Польщі заплановані на 18 травня 2025 року. Якщо жоден із кандидатів не отримає більше ніж 50% голосів у першому турі, тоді другий тур може бути проведено 1 червня. Новообраний президент повинен буде скласти присягу 6 серпня 2025 року.

    Нинішній президент Анджей Дуда не може брати участі в цих виборах, оскільки польська Конституція передбачає, що обіймати цю посаду дозволено лише два терміни поспіль.

    Станом на зараз серед основних претендентів на посаду президента розглядаються:

    • Кароль Навроцький, якого висуває партія "Право і Справедливість";
    • Рафал Тшасковський - мер Варшави і представник "Громадянської коаліції";
    • Славомир Менцен, який представляє ультраправу політичну силу "Конфедерація".

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