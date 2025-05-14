Польша разоблачила попытку вмешаться в выборы президента из-за рубежа: детали

Центр анализа дезинформации (NASK) разоблачил зарубежный заговор, целью которого могла бы быть попытка вмешаться в предстоящие выборы президента Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independet .

Как пишет NASK, центр анализа дезинформации обнаружил политическую рекламу в Facebook, которая может финансироваться из-за рубежа. Материалы же рекламы размещались именно в Польше.

"Рекламные аккаунты, привлеченные к кампании, потратили на политические материалы за последние 7 дней больше, чем любой избирательный комитет", - добавили в NASK.

В то же время из какой страны могло поступить финансирование пока не раскрывается.

Как напоминает Independet, Польша уже заявляла, что ее роль в качестве центра помощи Украине может сделать страну главной мишенью для российского шпионажа, саботажа и кибератак.