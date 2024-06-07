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Польща викликала посла Білорусі через загибель польського військового на кордоні

П'ятниця 07 червня 2024 03:02
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Польща викликала посла Білорусі через загибель польського військового на кордоні Фото: Польща вручила ноту тимчасово повіреному Білорусі через інцидент на кордоні (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіреного у справах Республіки Білорусь Алєксєя Понкратєнка через інцидент із загибеллю польського військового на польсько-білоруському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Польщі.

У врученій ноті зовнішньополітичне відомство закликало припинити провокації на кордоні та організацію міграційного руху.

В МЗС наголосили, що Польща є ціллю гібридної, тобто комбінованої атаки різними засобами.

"Ми маємо справу з ескадронами смерті, вбивствами, підпалами, зграями тролів і кібератаками на критичну інфраструктуру. Це жорстка атака на Європу", - зазначили у відомстві.

У ноті МЗС вимагає ідентифікувати та екстрадувати підозрюваного у вбивстві громадянина Польщі.

"Це не індивідуальне рішення бандитів, які напали на нашого воїна, а результат підготовки білоруської сторони. І я обіцяю, що білоруська влада понесе наслідки", - зазначив глава МЗС Радослав Сікорський.

Інцидент на польсько-білоруському кордоні

За останні два роки нелегальні мігранти регулярно атакують кордон Польщі та Білорусі та намагаються прорватися до європейської країни. За даними розвідки, режими Путіна та Лукашенка умисно звозять мігрантів для організації провокацій та дестабілізації ситуації.

28 травня на кордоні Польщі та Білорусі один з нелегальних мігрантів напав із ножем на польського військового.

6 червня постраждалий військовослужбовець від отриманих поранень помер у лікарні.

Раніше МВС Польщі запропонувало на півроку заборонити доступ до окремих ділянок на кордоні з Білоруссю.

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