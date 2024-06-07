Польща викликала посла Білорусі через загибель польського військового на кордоні

Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіреного у справах Республіки Білорусь Алєксєя Понкратєнка через інцидент із загибеллю польського військового на польсько-білоруському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Польщі.

У врученій ноті зовнішньополітичне відомство закликало припинити провокації на кордоні та організацію міграційного руху.

В МЗС наголосили, що Польща є ціллю гібридної, тобто комбінованої атаки різними засобами.

"Ми маємо справу з ескадронами смерті, вбивствами, підпалами, зграями тролів і кібератаками на критичну інфраструктуру. Це жорстка атака на Європу", - зазначили у відомстві.

У ноті МЗС вимагає ідентифікувати та екстрадувати підозрюваного у вбивстві громадянина Польщі.

"Це не індивідуальне рішення бандитів, які напали на нашого воїна, а результат підготовки білоруської сторони. І я обіцяю, що білоруська влада понесе наслідки", - зазначив глава МЗС Радослав Сікорський.