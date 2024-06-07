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Польша вызвала посла Беларуси из-за гибели военного на границе

Пятница 07 июня 2024 03:02
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Польша вызвала посла Беларуси из-за гибели военного на границе Фото: Польша вручила ноту временно поверенному Беларуси из-за инцидента на границе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах Республики Беларусь Алексея Понкратенко из-за инцидента с гибелью польского военного на польско-белорусской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Польши.

Во врученной ноте внешнеполитическое ведомство призвало прекратить провокации на границе и организацию миграционного движения.

В МИД подчеркнули, что Польша является целью гибридной, то есть комбинированной атаки различными средствами.

"Мы имеем дело с эскадронами смерти, убийствами, поджогами, стаями троллей и кибератаками на критическую инфраструктуру. Это жесткая атака на Европу", - отметили в ведомстве.

В ноте МИД требует идентифицировать и экстрадировать подозреваемого в убийстве гражданина Польши.

"Это не индивидуальное решение бандитов, которые напали на нашего воина, а результат подготовки беларуской стороны. И я обещаю, что беларуские власти понесут последствия", - отметил глава МИД Радослав Сикорский.

Инцидент на польско-беларуской границе

За последние два года нелегальные мигранты регулярно атакуют границу Польши и Беларуси и пытаются прорваться в европейскую страну. По данным разведки, режимы Путина и Лукашенко умышленно свозят мигрантов для организации провокаций и дестабилизации ситуации.

28 мая на границе Польши и Беларуси один из нелегальных мигрантов напал с ножом на польского военного.

6 июня пострадавший военнослужащий от полученных ранений скончался в больнице.

Ранее МВД Польши предложило на полгода запретить доступ к отдельным участкам на границе с Беларусью.

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