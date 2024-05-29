У Польщі хочуть на три місяці заборонити доступ до прикордонної зони з Білоруссю

Міністерство внутрішніх справ Польщі запропонувало закрити прикордонну зону з Білоруссю на кілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний проект постанови .

Згідно з документом, доступ хочуть закрити до низки районів Підляського воєводства, яке знаходиться на кордоні з Білоруссю. МВС пояснює, що обмеження запропонували через зростання міграційного тиску, який посилився останнім часом.

"Білоруські державні служби беруть активну участь (приховано або відкрито) у нападах на солдатів, поліцейських та прикордонників, які виконують свої завдання з охорони державного кордону", - уточнили в проекті постанови.

Також там наголошується, що заходи дозволять забезпечити безпеку для польських прикордонників, які перебувають на кордоні з Білоруссю, та не допускати до них сторонніх осіб.

Обмеження хочуть запровадити з 4 червня, вони можуть діяти 90 днів.