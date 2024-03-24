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Польща викликає російського посла "на килим" через проліт ракети

Фото: посол РФ у Польщі Сергій Андрєєв (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство закордонних справ Польщі викликає російського посла Сергія Андрєєва "на килим". Причиною цього стало порушення повітряного простору Польщі ракетою РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

Заступник глави МЗС Польщі Анджей Шейна заявив, що російські ракети вже втретє залітають на територію Польщі. Відомство розкритикувало Москву за "неприйнятні дії".

"У зв’язку з цим міністр Радослав Сікорський викличе для дачі пояснень посла Російської Федерації. Від цих пояснень та інформації залежать наші подальші дії", - сказав заступник міністра.

За його словами, російський посол повинен з'явитися до МЗС сьогодні або завтра у відповідності до дипломатичного протоколу.

 

Нічна атака

Цієї ночі Росія вчергове атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе. Окупанти зі стратегічної авіації випустили 29 крилатих ракет, а також 28 "Шахедів". Сили ППО знищили 18 ракет та 25 дронів.

У Києві лунали вибухи, ППО збила у районі столиці майже 10 ракет. У Львівській області росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури, там спалахнула пожежа.

Також окупанти вдарили по Кривому Рогу дронами, у місті понад 76 тисяч людей без тепла.

Відомо, що сьогодні російська ракета залетіла на територію Польщі, за тривогою була піднята авіація. Пізніше Міноборони заявило, що Польща збила б російську ракету, якби вона залетіла углиб території.

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