Польща викликає російського посла "на килим" через проліт ракети

Заступник глави МЗС Польщі Анджей Шейна заявив, що російські ракети вже втретє залітають на територію Польщі. Відомство розкритикувало Москву за "неприйнятні дії".

"У зв’язку з цим міністр Радослав Сікорський викличе для дачі пояснень посла Російської Федерації. Від цих пояснень та інформації залежать наші подальші дії", - сказав заступник міністра.

За його словами, російський посол повинен з'явитися до МЗС сьогодні або завтра у відповідності до дипломатичного протоколу.