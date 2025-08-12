Польща видворить 57 українців після сутичок на концерті Макса Коржа у Варшаві

Туск заявив, що ситуація, яка так сильно шокувала громадську думку, "нарешті вирішилася".

"Я говорю про заворушення, акти агресії та певні провокації на Національному стадіоні під час концерту білоруського репера. Це були абсолютно непотрібні події, які вимагали швидкої реакції", - сказав прем'єр.

За словами Туска, проти 63 осіб розпочато провадження щодо виїзду з Польщі. Ці особи повинні будуть залишити країну або добровільно, або під примусом. Він додав, що серед фігурантів 57 українців та шість білорусів.